Жителям сіл Гладосове й Травневе на Донеччині, які нещодавно вивели із «сірої зони», надають різноманітну допомогу, завдяки якій вони невдовзі зможуть повернутися до нормального життя. Днями військові та волонтери вкотре привезли туди й роздали людям харчові набори, до складу яких входять крупи, цукор, м’ясні й рибні консерви, соняшникова олія, овочі, фрукти, чай тощо.
Тим часом представники місцевої влади переймаються іншими клопотами, яких назбиралося за три минулі роки, коли люди були заручниками незаконних воєнізованих формувань «ДНР». Насамперед розпочато відновлення електропостачання, бо селяни тривалий час перебували без електрики. Серед першочергових завдань — дати зрозуміти людям, що до них нарешті повернулася законна влада, здатна про них подбати. Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, побувавши в цих селах, доручив підготувати документи стосовно приєднання Гладосового (поки що належить до міськради тимчасово окупованої Горлівки) до Новолуганської селищної ради Бахмутського району.
«Сподіваюся, місцеві ради й Верховна Рада проголосують за це до кінця року, і ми матимемо змогу допомагати людям, залучаючи фінансовий ресурс обласного та місцевого бюджетів. Це сприятиме оформленню українських пенсій, бо багато хто їх не отримує», — каже керівник області.
Одне з невідкладних завдань — розвінчання проросійської пропаганди, яка цинічно звинуватила Україну в захопленні сіл і розправі «карателів» над мирним населенням. Насправді ж Гладосове й Травневе, як уточнили в Генштабі ЗСУ, і раніше перебували на українській території. Тим більш, що згідно з мінськими угодами, українські підрозділи можуть на підконтрольній території проводити певні дії щодо передислокації військових підрозділів і зміни тактичного положення. Проте пропаганда ОРДЛО відгукнулася на повернення законної влади до українських сіл вигадками й нісенітницями. Серед них «відкритий лист жителів Гладосового» до першого заступника голови СММ ОБСЄ Олександра Гуґа. Його автори прохали захистити їх від українських військових, які буцімто заарештували і вивезли невідомо куди частину мирних жителів села.
Невдовзі цей фейк вдалося спростувати з допомогою самих жителів Гладосового. «Опитування місцевих свідчить, що особи, які підписали це звернення, в цьому населеному пункті ніколи не жили. Навіть без спеціальної графологічної експертизи помітно, що всі підписи зроблено однією рукою», — йдеться у висновку української сторони у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.
Гвалт проросійської пропаганди пояснюється ще й тим, що, взявши під контроль населені пункти, українські вояки встигли натрапити тут на сліди військових злочинів, притаманних російським «іхтамнєтам». Україна повідомила ОБСЄ про виявлені в Гладосовому протипіхотні міни, заборонені Оттавською протимінною конвенцією. Наша держава ратифікувала її 2012 року, утилізувавши небезпечні боєприпаси. А ось сусіди, схоже, вирішили утилізувати заборонені міни в українських селах окупованої ними частини Донбасу.