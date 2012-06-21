На підконтрольній території області лише на сьогодні відкрито 27 віддалених робочих місць. На лінії розмежування агентські пункти Пенсійного фонду вже працюють у містах Щастя та Гірське, селищі Тошківка.
«Особливу увагу в цій роботі приділяють територіям, розташованим поблизу лінії розмежування. І особливо великий попит має такий пункт у місті Щастя. Нашими послугами в ньому вже скористалося близько трьох тисяч осіб, і потік звернень не зменшується, адже в цьому місті живе велика кількість тимчасово переміщених осіб», — підкреслює начальник головного управління Пенсійного фонду в Луганській області Ольга Шарунова.
Роботу в межах агентських пунктів або центрів віддаленого обслуговування на Луганщині активно розпочали з другого кварталу минулого року. Перший такий пункт, згадує фахівець, відкрито в Лозно-Олександрівці Білокуракинського району. Це дуже віддалене село — за 40 кілометрів від районного центру.
«Там проживає близько двох тисяч людей. Більшість із них — пенсіонери. Цей агентський пункт має попит, тому що людині не треба їхати далеко і, м’яко кажучи, не дуже хорошими дорогами. Все можна дізнатися про розмір своєї пенсії, про те, як вона нараховується (там же є й люди передпенсійного віку), які документи потрібно підготувати, чи вистачає страхового стажу. Тобто на всі питання, що виникають у пенсіонерів, можна на місці отримати кваліфіковані відповіді фахівця Пенсійного фонду. Одне слово, це насамперед наближення послуги до людини. Тільки у Лозно-Олександрівці вже надано понад 90 пенсійних послуг», — підкреслює Ольга Шарунова.
Робота триває, останніми днями зростає кількість таких агентських пунктів фонду в Сєверодонецьку.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»