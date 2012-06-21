Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Троє працівників комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» під час виконання службових обов’язків отримали поранення і контузії внаслідок обстрілу з боку позицій проросійських незаконних збройних формувань.
Сталося це прифронтовій зоні Ясинуватського району Донеччини поблизу села Крута Балка, де комунальники розчищали від снігу дорогу до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. Як уточнили в КП «Компанія «Вода Донбасу», під час обстрілу також зазнав пошкоджень, а далі повністю згорів службовий автомобіль ЗІЛ-131. Потерпілих робітників доставили до Ясинуватської міської лікарні: двох поранених госпіталізували, а їх колегу – водія вантажного автомобіля, який отримав контузію, після ретельного огляду медики вирішили відпустити додому.