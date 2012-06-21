У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) оприлюднили графік обслуговування клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області мобільними підрозділами Ощадбанку.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
«У період з 29 січня по 2 лютого мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області», – йдеться у повідомленні.
Відповідно до графіка, мобільні підрозділи Ощадбанку працюватимуть у наступних населених пунктах: м.Золоте (Попаснянський район), смт Трьохізбенка (Новоайдарський район) та смт Нижнє (Попаснянський район).
ДОВІДКА «УК»
З листопада 2015 року в Донецькій та Луганській областях працюють мобільні банківські підрозділи Ощадбанку для надання банківського обслуговування мешканцям населених пунктів прифронтової зони. Фахівці банку надають широкий спектр банківських та фінансових послуг, зокрема з виплати заробітної плати, пенсій, соціальної допомоги, інших коштів з поточних рахунків, у тому числі з поточних карткових рахунків з використанням банківських платіжних карток (БПК), з поповнення карткових рахунків через POS-термінал із використанням БПК, з приймання готівки для здійснення платежів тощо.