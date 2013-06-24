Вумовах війни, Бюро економічної безпеки продовжує виконувати функції в межах своїх повноважень. За перші два тижні до ЗСУ передано наявні зброю, набої, автомобілі та засоби зв’язку. Співробітники БЕБ також проходять службу в лавах ЗСУ та підрозділах територіальної оборони. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Директора БЕБ Вадима Мельника, робота Бюро спрямована, в першу чергу, на відпрацювання наступних напрямів:

• виявлення та реагування на необґрунтоване завищення цін. Бюро продовжує отримувати повідомлення про такі порушення зі сторони недобросовісних підприємців з більшості областей України;

• виявлення та зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з росією та білоруссю, у тому числі переміщення товарів контрабандним шляхом;

• встановлення суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти росії та білорусії;

• встановлення активів росії та білорусії, а також їх громадян;

• попередження незаконних дій з гуманітарною допомогою;

• боротьба з негативними проявами, які заважають бізнесу відновлювати економіку держави;

• розслідування кримінальних проваджень.

З метою ефективного виконання таких завдань та координації діяльності в сфері протидії економічним злочинам в умовах війни, Директор БЕБ відрядив спеціальні групи працівників до обласних центрів України. Робота організовується у тісній співпраці з обласними військовими адміністраціями, меріями, Національною поліцією, Держпродспоживслужбою та місцевими підрозділами територіальної оборони.

БЕБ закликає бізнес почати працювати добросовісно та ефективно, для забезпечення оборони нашої держави. Для вирішення цього завдання, співробітники Бюро здійснюють аналіз економічної сфери областей, та ймовірні шляхи для запуску економіки в регіонах. Боротьба з негативними явищами, які перешкоджають відновленню економіки та нормальному функціонуванню бізнесу, продовжується.

Про всі порушення, просимо негайно повідомляти на електронну адресу zvernennya@esbu.gov.ua або за допомогою телеграм бота https://t.me/StopOverpriceBot.

Слава Україні!