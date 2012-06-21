Незабаром у Харкові запрацюють нові центри надання соціальних послуг «прозорі офіси». Нині завершуються ремонтні роботи.
«Скоро харків’яни зможуть отримувати понад 80 соцпослуг в одному місці у максимально стислі терміни. Велику увагу приділили зручності: комфортні місця для очікування, стійки адміністраторів, ліфти для людей з обмеженими можливостями. У «прозорих офісах» будуть і дитячі кімнати. Починаємо фасадні роботи. Також невдовзі почнемо тестувати програмне забезпечення і переводити в нові місця співробітників управлінь праці та соцзахисту. Вони працюватимуть на зовсім іншому, високому рівні», — каже перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. За його словами, підготовчі роботи тривають відповідно до графіка.
Головний архітектор проекту Олександр Яковенко розповів, який вигляд матиме одна з основних зал «прозорого офісу» в Київському районі.
«Ще не вистачає деталей. Тут буде багато світла, великі вікна. Основні кольори стін і підлоги в офісі — сірий і білий. Розділятимуть простір сталеві колони, одну зі стін декоруємо деревом».
Услід за «прозорими офісами» в Київському та Шевченківському районах Харкова подібні центри з’являться і в інших районах. Крім цього, в місті планують відкрити регіональний центр надання адмінпослуг, де також триває ремонт.