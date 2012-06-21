Кількість тендерів в електронній системі публічних закупівель ProZorro сягнула мільйона. Ювілейну закупівлю оголосила військова частина 3057 Національної гвардії в Маріуполі, закупивши крупи на 19 тисяч 400 гривень. Взагалі станом на 3 серпня лише 55% процедур конкурентні (такі, що проходять на відкритому тендері).
Як пояснив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, недисципліновані замовники залишають частину тендерів поза електронною системою. Уникнути зловживань планують шляхом повного переведення малих допорогових закупівель на ProZorro.
У червні система електронних публічних закупівель інтегрувалася з Єдиним державним реєстром. Щодня у ній оголошують близько чотирьох тисяч закупівель. Згідно зі статистичними даними, найбільше закуповують у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях: КП «Київський метрополітен» (3177 тендерів), регіональна філія «Львівська залізниця» (2322) та департамент житлового господарства Харківської міської ради (2287).