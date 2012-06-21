Археологи отримали нові знання про те, як стародавні чилійці займалися морським полюваннями, завдяки наскельним малюнкам, виявленим у пустелі Атакама. Журнал Antiquity опублікував дослідження, в якому розглядаються ці доісторичні креслення, щоб зрозуміти важливість риболовлі для древніх збирачів мисливців.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посланням на іноземні ЗМІ.
1500-річні малюнки, намалювали з використанням окису заліза, зображують людей, які використовують плоти на морі і вбивають китів гарпунами. Деякі зображення також показують полювання на акул, морських левів й інших морських тварин.
«Ці червоні піктограми складають сотні мисливських сцен і зображують складне товариство морських мисливців-збирачів», – зазначає автор статті Benjamin Ballester.
Значну частину малюнків, знайдених в цьому регіоні, було вперше виявлено в Ель-Медано, долині, яка відокремлює море від пустелі. Проте більшість видів мистецтва, згаданих у дослідженні, - це малюнкит, які назвали Ізюнья. Їх знайшли за декілька миль від Ель-Медано.
Тут археологи знайшли 328 картин. Багато з них зображають наземних тварини, а рідкісні малюнки морських тварин – роблять цю знахідку надзвичайно цікавою.