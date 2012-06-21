Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур'єр»
Впродовж кількох останніх років на Сумщині діє обласна комплексна програма агропромислового розвитку та сільських територій, завдяки якій аграрії краю та місцеві сільські громади одержують додаткову фінансову підтримку на ті чи інші види господарської, економічної та виробничої діяльності.
Цими днями, розглянувши подані заявки, члени відповідної Комісії розподілили понад мільйон гривень. Кошти виділені представникам малого та середнього фермерства, на придбання саджанців плодово-ягідних культур, підтримку генофонду лебединської та української бурої молочної порід ВРХ, відшкодування витрат на вирощування органічної продукції тощо.
Як наголосив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, левова частка коштів передбачена на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працездатного населення – навчання здійснюється у тісній співпраці з обласною службою зайнятості. До слова, Сумщина – єдина область в Україні, де для вирішення цього питання передбачена окрема стаття фінансування.