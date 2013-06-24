З початку року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками. Повернення земель сільгосппризначення до економічної експлуатації, відновлення економічного життя на звільнених територіях і є головною метою плану першочергового розмінування сільгоспземель, на досягнення якої ми працюємо», - зазначила Юлія Свириденко.

Лише за минулий тиждень піротехніки обстежили біля 4,5 тис. га земель сільгосппризначення. З них в Херсонській області – понад 3,7 тис. га, Миколаївській - більше 430 га, Харківській – понад 280 га.

Нагадаємо, План заходів із розмінування (гуманітарного розмінування) земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тис. га найбільш цінних сільськогосподарських угідь. Реалізація Плану заходів із розмінування (гуманітарного розмінування) земель сільськогосподарського призначення координується Міжвідомчою робочою групою з питань гуманітарного розмінування під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Також в Міністерстві економіки триває робота над розробкою Національної стратегії України з протимінної діяльності. Робочу групу, яка готує проекти нормативно-правових актів у сфері протимінної діяльності та розробляє основні положення Стратегії створено наказом Мінекономіки 16 серпня 2023 року.