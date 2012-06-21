Державне підприємство «Рава-Руське лісове господарство», що на Львівщині, запустило нову лісопильну лінію. Сучасне лісопильне обладнання «Akemsan Insaat» (Туреччина) змонтували в приміщенні цеху переробки деревини. Продуктивність лінії розрахована до 12 тисяч кубометрів готової продукції на рік.
Як повідомили в прес-службі ОДА, новий цех вироблятиме обрізні пиломатеріали. Його перевагами є виробництво без відходів, механізація, автоматизація та точність процесів, а в кінцевому підсумку, звісно ж, і висока якість продукції.