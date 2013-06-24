З початку війни, потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі, держава на 100% забезпечена донорською кров'ю, за рахунок регулярних донацій небайдужих українців. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів рф.

Ухвалена постанова «Про затвердження Порядку ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період дії воєнного стану або при виникненні надзвичайних ситуацій», передбачає, що при виникненні потреби, кров та її компоненти можуть заводитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів.

Кров та компоненти постачатимуться в Україну в якості гуманітрної допомоги. Відповідальними за її отримання визначено “Український центр транспланткоординації”, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

«Вже 18 місяців Україна знаходиться в умовах повномасштабної війни. Потреба у донорській крові, як завжди, актуальна. Дякую всім, хто оперативно відгукується на заклик здати кров, коли трапляються надзвичайні ситуації. Ще більше дякую всім, хто донатить регулярно і зробив це своєю «корисною звичкою». Всі ви робите величезний вклад в нашу спільну велику перемогу. Завдяки цій єдності досі нам вдається забезпечити потребу у крові та її компонентах. Однак, ми всі бачимо, на що здатен наш ворог. Тому маємо розглядати всі можливі сценарії. Ухвалена сьогодні постанова це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система продовжувала працювати безперебійно», - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Рішення Уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж при виникненні надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що відповідно до вимог законодавства, з метою відновлення організму донора існують інтервали між різними видами донорства: донацію крові або еритроцитів можна здійснювати один раз на 3 місяці, донацію тромбоцитів або плазми - один раз на 14 днів.