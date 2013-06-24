Наразі ризиків запровадження графіків відключень електроенергії немає. В енергосистемі України у зимовий період зростає споживання електроенергії, але є можливість імпорту з ЄС. Про це зазначив Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«Є домовленість з європейськими партнерами щодо залучення до 1,7 ГВт електроенергії з Європи. З урахуванням можливостей імпорту ми цілком вкладаємось в обумовлені коридори й технічні можливості. Але варто пам’ятати, що імпортна електроенергія суттєво дорожча від вітчизняної», – повідомив Руслан Слободян.

Керівник відомства закликав усіх споживачів – і населення, і бізнес – до ощадливого споживання електроенергії. Особливо зараз, напередодні різдвяних та новорічних свят.

«Якщо не буде якихось непередбачуваних ситуацій чи атак на енергетичну інфраструктуру, відключень електроенергії не буде», – зауважив він.

Водночас очільник Держенергонагляду нагадав про можливості для бізнесу щодо забезпечення безперебійного електропостачання у разі застосування графіків обмежень.

«Напередодні осінньо-зимового періоду Уряд затвердив порядок імпорту електроенергії для бізнесу. Підприємствам, які офіційно купують у постачальників імпортовану електроенергію – 50 % від своїх потреб – гарантовано безперебійне електропостачання у випадку застосування графіків обмежень», – зазначив він.