У новоствореній Решетилівській громаді, що на Полтавщині, урочисто відкрили оновлену автостанцію. На її ремонт пішло всього п’ять місяців. Згідно з інформацією керівника ТДВ «Полтаваавтотранс» Сергія Бутка, раніше тут було старе приміщення — павільйон із металу і скла, якому майже півстоліття. Під фундамент протекла вода, він руйнувався. Тож укріпили фундамент, обклали його піноблоками, зверху — пінопластом, а потім «короїдом» зашили. Всередині приміщення обклали кахлями. Також під час ремонтних робіт перекрили дах автостанції. На роботи «Полтаваавтотранс» витратило 800 тисяч гривень. Залишилося відремонтувати сходи й територію автостанції. Але це зроблять уже навесні. Загалом ремонт автостанції потягнув на мільйон гривень.
Оглянувши світле оновлене приміщення автостанції, присутній на церемонії перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький залишився задоволений ремонтом, як і пасажири, з якими він поспілкувався з цього приводу. Більше того, люди повідомили чиновнику, що після ремонту автостанції навіть водії автобусів стали поводитися з пасажирами чемніше. Принагідно Андрій Пісоцький запропонував у приміщенні автостанції створити зону вільного Wi-Fi для інтернет-користувачів. Повинна, на його думку, тут бути й «Книга скарг та пропозицій», щоб кожен пасажир міг залишити повідомлення. Можливо, перевізник їздить не за графіком або неякісно виконує свої обов’язки, грубіянить. Можливо, навпаки, пасажири будуть вдячні за ввічливе обслуговування та увагу. Таким чином влада зможе контролювати якість пасажироперевезень в області та оперативно реагувати на скарги.