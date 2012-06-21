Українські дипломати довели до відома генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша позицію України щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі. У Twitterі Постійне представництво України при ООН розмістило заяву нашого МЗС, де чітко вказано, що пропозиція президента РФ щодо введення миротворців ООН на лінію розмежування на Донбасі спотворює саму ідею запровадження миротворчої операції. Тобто дії РФ спрямовано на фактичне узаконення проросійських бойовиків і замороження штучно створеного нею конфлікту.
Своє бачення врегулювання ситуації висловили й наші заокеанські партнери. Зрозуміло, що воно набагато більше відповідає національним інтересам України, кардинально відрізняючись від російського варіанту. У Державному департаменті СЩА переконані, що компетенція миротворчого контингенту ООН має поширюватися на всю окуповану Росією територію східної України. Відправка сил ООН до України «варта розгляду», заявили у Держдепі наступного дня після заяви президента РФ про готовність його країни звернутися до Радбезу ООН з проханням відправити миротворців для патрулювання лінії розмежування між ЗСУ й підтримуваними Росією терористичними угрупованнями.
У Вашингтоні заявили, що подібна миротворча сила була б здатна захистити українців будь-якого етнічного походження й допомогти відновити державний суверенітет України. «Будь-яка подібна миротворча сила повинна мати широкий мандат для забезпечення миру та безпеки по всій окупованій території України», — цитує УНІАН слова речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.
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