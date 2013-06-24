Командування генштабу збройних сил росії змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення в України, росіян готують до менш грандіозних «перемог».

Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі.

Зокрема, начальник генштабу зс рф Сергій Рудський просуває наратив, що основна мета «спецоперації» в Україні - «повне визволення Донбасу», а про «денацифікацію» і «демілітаризацію» України Рудський останні кілька днів не згадує.

Крім того, міжнародний відділ пропагандистського медіа РИА публікує мапу, на якій зафіксовано, що російські війська протягом двох тижнів не здійснюють наступ у жодному напрямку.

«Більше того, на пропагандистській карті зображено скупчення українських військових біля тимчасово заблокованих окупантами українських населених пунктів», - ідеться в повідомленні.

Ці факти можуть свідчити про те, що ворог поступово змінює інформаційний ґрунт для російського населення. Оскільки «спецоперація» пішла не за запланованим у кремлі сценарієм, росіян готують до менш грандіозних «перемог», наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Як повідомляв Укрінформ, у Пентагоні вважають, що росія зосередилася переважно на воєнних діях у Донецькій та Луганській областях, а не біля Києва, аби відрізати українські сили на сході від решти країни, намагаючись створити важелі впливу на переговорах.