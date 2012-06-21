У глиняних горщиках у церкві Санта-Марія знайшли ймовірні останки апостола Петра. Коли працівник підняв велику мармурову плиту біля середньовічного вівтаря церкви, він виявив знахідку. Плита була закрита протягом останніх 35 років, пише The Telegraph.
Реставратор натрапив на два глиняних горщика римської епохи. Написи на кришках горщиків свідчили про те, що всередині знаходяться фрагменти кісток святого Петра і ще трьох римських пап – Корнелія, Калікста і Фелікса, які жили у 200-300 роках нашої ери.
«Були два глиняних горщики, на яких були вписані з іменами ранніх пап – Петро, Фелікс, Калікст і Корнелій. Я не археолог, але я відразу зрозумів, що вони були дуже старими. Дивлячись на них, я відчував себе дуже емоційно», – сказав пастор Массіміліано Флоріді.
Поки не ясно, як і чому реліквії були поховані в церкві Санта-Марія в Капелі, яку освятили в 1090 році - через понад тисячу років після смерті апостола. Одна з теорій полягає в тому, що кістки були перенесені туди з Ватикану Папою Урбаном II (1042 - 1099) під час розколу в Католицькій церкві.
Згідно з легендою, Святий Петро був розп'ятий в Римі на хресті близько 67 року нашої ери. Його останки були поховані в могилі на Ватиканському пагорбі, де згодом римський імператор Костянтин побудував церкву.
Фрагменти кісток вже передали для аналізу ДНК і подальшого вивчення Вікаріату Риму. Їх опечатали і зіставляти із зразками, чия належність вже була встановлена.
Якщо справжність реліквій святого Петра підтвердиться, фрагменти будуть перенесені в Ватиканську базиліку, як найцінніший артефакт.