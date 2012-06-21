Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщину приїхали волонтери благодійної французької організації «Human East» (гуманітарний Схід): 15 студентів, які представляють її, мають палке бажання допомагати тим, хто цього найбільше потребує.
Тому поспішають відвідати максимальну кількість закладів: лікарні, інтернати, соціальні центри. Щоб безпомилково визначити, куди ж саме спрямувати кошти, зібрані у Франції від небайдужих до України родин. Їм допомагають студенти факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету, які є перекладачами-волонтерами та гідами.
«Наші студенти з радістю долучилися до цієї благородної справи», – розповідає декан факультету іноземної філології університету професор Галина Ніколайчук. – Разом українські і французькі волонтери вже відвідали центри «Особлива дитина» та «Пагінець», побували в обласному будинку дитини, тепер вирушають у школи-інтернати області. Франція, Україна, Бельгія, – ми всі сьогодні близькі один до одного, як ніколи. І разом можемо робити оте скромне добро, котре, як бачимо, не знає кордонів і змінює світ на краще».
Президент французької асоціації Мартан Брюель розповів, що вона виникла в 1987 році, як рефлексія французького суспільства на Чорнобиль: адже тоді їхні ЗМІ повідомляли, що радіоактивна хмара зупинилася на кордоні з Бельгією. На щастя, це виявилося неправдою. А ось добро пішло на схід і зупинилося зокрема і на Рівненщині: «Ми бачимо, як з року в рік Україна, яку я дуже люблю, змінюється на краще», – каже цей небайдужий юнак. – Ми щойно повернулися з Харкова, де допомагали тим, хто постраждав від війни на Донбасі. Нас вразила солідарність між людьми, – такої сьогодні немає навіть у Франції. Ви маєте сильне громадянське суспільство, і це великий бонус України в цьому мультикультурному світі. А Рівне видається нам привітним і дуже зручним для життя містом – будемо сюди приїздити ще».
Між тим, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський запросив французьких студентів долучитися й до проекту «Go cump», що впроваджується за ініціативи МОН. Волонтери з усього світу інтегруються в навчальні заклади України, і в такий спосіб не лише вивчають мову, а й ближче пізнають одне одного. Бо найкраще пізнання – це особистісні контакти. У рамках цього проекту на Рівненщині вже побували представники Німеччини, Франції, Канади, Бразилії, Індонезії та Камеруну.