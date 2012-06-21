46 офіцерів Рівненського гарнізону ОК «Захід» отримали ордери на нові квартири. Ключі від службового житла вручили 40 учасникам АТО, ще в шість заселилися офіцери запасу, що перебували в черзі. Для них та членів їхніх сімей придбали одно- та двокімнатні великогабаритні квартири в новенькій 9-поверхівці. Її звели поряд з військовою частиною на центральній вулиці Рівного Соборній.
— Дуже важливо, коли, крім найкращих слів, є реальна справа: якщо держава турбується про офіцера та його родину, то він із натхненням її захищає, — зазначив командувач ОК «Захід» Олександр Павлюк.
До кінця року ордери на нове житло отримають ще 28 військових Рівненського гарнізону. До речі, Президент Петро Порошенко вийшов з ініціативою передбачити мільярд гривень із держбюджету на житло для контрактників. Тож новосілля в Україні почастішають. Принаймні, за ці кошти планують придбати квартири для 15 тисяч наших захисників.