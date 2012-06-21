Щасливий день для підполковника Сергія Ходорчука настав. Тепер він власник однокімнатної квартири

46 офіцерів Рівненського гарнізону ОК «Захід» отримали ордери на нові квартири. Ключі від службового житла вручили 40 учасникам АТО, ще в шість заселилися офіцери запасу, що перебували в черзі. Для них та членів їхніх сімей придбали одно- та двокімнатні великогабаритні квартири в новенькій 9-поверхівці. Її звели поряд з військовою частиною на центральній вулиці Рівного Соборній.

— Дуже важливо, коли, крім найкращих слів, є реальна справа: якщо держава турбується про офіцера та його родину, то він із натхненням її захищає, — зазначив командувач ОК «Захід» Олександр Павлюк.

Ось у цьому комфортабельному будинку житимуть рівненські офіцери

До кінця року ордери на нове житло отримають ще 28 військових Рівненського гарнізону. До речі, Президент Петро Порошенко вийшов з ініціативою передбачити мільярд гривень із держбюджету на житло для контрактників. Тож новосілля в Україні почастішають. Принаймні, за ці кошти планують придбати квартири для 15 тисяч наших захисників. 