Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Флешмоб «Підвези лікаря на роботу» започаткував ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк, підвізши на роботу лікарку, що мешкає за містом. Автомобілісти вже створили телеграм-канал, у якому повідомляють медиків про те, коли і куди їдуть. Відповідно, лікарі теж залишають заявки про свої маршрути та схвально відгукуються про ініціативу.
Водночас запроваджуються спеціальні рейси для організованого перевезення працівників на роботу. Вони працюватимуть під вивіскою «Спеціальні перевезення» й дотримуватимуться правил карантину.
Натомість за прикладом Чернівців Рівне скасувало пільговий проїзд у маршрутках для пенсіонерів, - щоб ті максимально залишалися вдома. Оперативний штаб із протидії коронавірусу працює цілодобово.