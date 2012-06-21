Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У День міста, який відзначався 25 серпня, для рівнян, окрім традиційних заходів, організували нетрадиційний «Медичний пікнік». Як і належить пікніку, він відбувся на природі, в центральному парку культури та відпочинку ім.Тараса Шевченка. Тут можна було отримати консультації лікарів, обстежитися на вірусні гепатити, ВІЛ/СНІД, перевірити гостроту зору і навіть рівень глюкози в крові (щоправда, для цього не треба снідати), – все це, причому безкоштовно, лише на День міста.
Ще тут навчали, як зібрати автомобільну аптечку, що може стати вашим першим помічником, як правильно доглядати за ротовою порожниною, як запобігти розвитку інсульту та інфаркту. До організації пікніка долучилися практично всі медичні заклади міста, а також низка громадських організацій.
Не знаю, як хто, а я День міста розпочала з «Медичного пікніка»: живу ж бо поруч із парком. Вперше такий пікнік пройшов торік і отримав широкий резонанс, – от і вирішила міська влада зробити ще один подарунок жителям Рівного.