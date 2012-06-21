Вчора на вулиці Рівного виїхав велопатруль. Він стежитиме за порядком переважно у парках і пішохідних зонах. Саме там робота поліцейських на велосипедах буде найефективніша. Загалом така практика доволі успішна і давно застосовується за кордоном, переконують патрульні. А перед тим, як виїхати на вулиці Рівного, вони, зокрема, проходили тренінг від інструкторів із Канади із 20-річним досвідом. Ті, зокрема, навчали, як взаємодіяти з людьми, зі спецпідрозділами під час масових заходів, як наздоганяти порушників.
Загалом Рівне стало 9 містом, у якому запрацював велопатруль, повідомляють із прес-служби патрульної поліції міста. На створення підрозділу витратили 100 тисяч гривень.
«Це лише початок, — прокоментував начальник управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук. — Є сподівання, що незабаром ми поповнимо лави велопатруля новими бійцями».