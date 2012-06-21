Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З виставки раритетних «Кобзарів», представлених в обласному академічному музично-драматичному театрі, розпочалися Шевченківські дні на Рівненщині.
Це рідкісні й старовинні видання – експонати з колекції музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника Острога. Зокрема, і в перекладах польською, румунською, англійською, литовською та французькою мовами.
«Кобзарі» ми збираємо давно. Сьогодні в нашій колекції їх понад півтори сотні. Найстаріше безцензурне закордонне празьке видання 1876 року. Є «Кобзарі» з цікавою історією. Кілька років тому до музею потрапило видання, яке з Аргентини везли в Австралію, а звідти в Україну. Нам його подарувала родина з діаспори», – розповіла завідувачка відділу музею книги та друкарства Світлана Позіховська.
Серед 40 «Кобзарів», представлених на пересувній виставці, видання 20-их років минулого століття в оригінальному оформленні. Адже це був період українського авангарду. А ще великоформатні та мініатюрні «Кобзарі», видані в Україні та за кордоном.
Цими днями до пам’ятників Тарасу Шевченкові лягають живі квіти, а в соцмережах ширяться флешмоби: все більше людей читають Кобзаря, бо це вічна поезія, яка додає сили жити.