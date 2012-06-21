Спочатку в центрі Рівного з’явилося три сонячних дерева — стійки, на яких, наче гілки, закріплені по дві сонячних батареї. А тепер вони вже виконують пряме призначення: рівняни та гості міста можуть підзарядити тут свої гаджети та скористатися бездротовим інтернетом.
Цю новацію запропонував втілити в життя рівнянин Віталій Орлюк, подавши відповідний проект на фінансування з міської скарбниці в межах так званого громадського бюджету. Його разом з кількома іншими проектами підтримали рівняни шляхом голосування на відповідному сайті або ж особисто в пунктах для голосування. У такий спосіб міська влада Рівного залучає жителів до управління містом: адже це елемент прямої демократії, яким активно користуються громади, приміром, у сусідній Польщі.
«Для сонячних дерев ми обрали найбільш людні місця: алею імені Віктора Чайки, Лебединку та автовокзал «Чайка», — каже начальник управління транспорту та зв’язку Рівного Віталій Миронюк. — Тепер залишилося облаштувати прилеглу територію лавочками та відповідно упорядкувати: погода це нам ще дозволяє.
До речі, одне сонячне дерево коштувало близько 100 тисяч гривень — недешево. Та й колоритно, й сучасно, і головне — потрібно для людей. А рівняни вже активно подають креативні ідеї для нового громадського бюджету.