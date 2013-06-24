У Рівному створюється простір інтеграції для внутрішніх переселенців та інших громадян, постраждалих внаслідок війни. Це допоможе їм швидко та зручно адаптуватися, повідомляють у Рівненській ОВА. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що це буде хаб із багатофункціональними сервісами. Там внутрішньо переміщені особи зможуть отримати юридичні та психологічні консультації, а також соціальну чи гуманітарну допомогу.

Також окремо буде опрацьовано алгоритм надання допомоги з працевлаштування, релокації бізнесу чи відкриття власної справи.

Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи, які фінансують міжнародні донори. Відкриття хабу заплановане на осінь.