У створених росією на окупованих територіях України «фільтраційних таборах» знаходяться кілька тисяч українців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у середу постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

«За оцінкою Сполучених Штатів, російські війська перемістили щонайменше кілька тисяч українців для обробки в «фільтраційні табори» та евакуювали ще щонайменше десятки тисяч у росію чи на контрольовану росією територію, іноді не повідомляючи евакуйованим їх кінцевий пункт призначення. Лише з Маріуполя, за нашими оцінками, російські сили примусово переселили тисячі мирних жителів на територію росії», - заявив він.

Посилаючись на свідчення очевидців, Карпентер вказав на те, що у цих «фільтраційних таборах» проводять жорстокі допити українців з метою встановлення осіб, які можуть бути пов’язані з українським урядом та військовими або ж просто мають «проукраїнські» погляди.

«За численними свідченнями очевидців, «фільтрація» тягне за собою побиття та катування осіб, щоб виявити, чи мають вони хоча б найменшу лояльність українській державі. Згідно з цими повідомленнями, тих, кого запідозрено у такій лояльності, переводять до так званої «донецької народної республіки», де на них чекає темна доля», - заявив очільник американської місії в ОБСЄ.

Він навів кілька свідчень людей, які пройшли через ці «фільтраційні табори» і розповіли про можливі катування та вбивства.

«Розповіді про цю жорстокість і примусове переміщення відбуваються саме зараз, коли ми говоримо, і ці дії є воєнними злочинами», - заявив Карпентер.

Нагадаємо, очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради наголосив на необхідності розпуску створених росією на окупованих територіях «фільтраційних таборів», які нагадують фашистські та радянські концтабори.