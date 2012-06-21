Спільна слідча група встановила, що ЗРК «Бук», пострілом з якого було збито літак рейсу МН17 влітку 2014 року над Донеччиною, перебував на озброєнні збройних сил РФ, а саме належав 53-й зенітно-ракетній бригаді з міста Курська. Таку заяву зробив на прес-конференції в нідерландському місті Бюннік перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.
«Головний національний прокурор Нідерландів пан Вестербеке чітко заявив, що зі зброї РФ, яку було доправлено на територію України, зроблено постріл по пасажирському літаку «Малайзійських авіаліній». Це не просто заява — це докази, зібрані відповідно до всіх необхідних процесуальних вимог, які буде передано до суду», — цитує УНІАН слова посадовця.
Загалом слідча група дійшла висновку, що не може спиратися на дані російської влади з цього питання, а це дієвий сигнал для ЗМІ. Відтепер будь-які маніпуляції про нібито вину української сторони має бути припинено. А велику кількість доказів проти РФ передадуть до суду без оприлюднення, додає Дмитро Сторожук.