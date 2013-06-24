Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема за фактом висловлювань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НСН.

«Підстава для розшуку: стаття КК», — зазначено у картці Грема на сайті МВС.

Раніше у ЗМІ з'явилося відео зустрічі Грема з Президентом України Володимиром Зеленським, на якому американський сенатор назвав смерть росіян «найвдалішим витрачанням грошей» Вашингтона.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом висловлювань Грема.

Проте пізніше агентство Reuters з’ясувало, що Грем насправді висловив твердження про «вмираючих росіян» та «вигідні інвестиції» в різних частинах розмови.

Сенатор заявив, що в Україні ввібрали ідеологію «Живи вільним або помри», при цьому «росіяни вмирають». Вигідним вкладенням Грем назвав надані Києву $38 млрд військової допомоги з боку Вашингтона.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремому пʼятницю.