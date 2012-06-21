Можливий вступ України до НАТО призведе до того, що Російська Федерація прийме контрзаходи. Зокрема, проведе перебалансування ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, вступ України до НАТО становить небезпеку для Москви.

"Тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - зазначив він.

Нагадаємо, на вчорашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден заявив, що підтримує прагнення України до НАТО.

Але в Білому домі підкреслили, що США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО.