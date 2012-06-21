Утриматися від поїздок до Російської Федерації для відвідання фінальної частини чемпіонату світу з футболу наполегливо рекомендує нашим громадянам вітчизняне зовнішньополітичне відомство.
«Перебування громадян України на території РФ пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки. Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань і звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії. На порушення своїх зобов’язань за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів і адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора нині обмежені», — йдеться у відповідній заяві МЗС.
Навмисне й багаторічне розпалювання кремлівською пропагандою антиукраїнських настроїв слугує додатковим чинником ризику для наших співгромадян в РФ. Будь-яка демонстрація належності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію російських фанатських угруповань, більшість із яких не приховують свого ворожого ставлення до українців.
Документ містить заклик до закордонних партнерів політично бойкотувати мундіаль.
Наступним зверненням до співгромадян дипломатичне відомство рекомендує не лише утриматися від поїздок до країни-агресора, а й навіть намагатися уникати прямувати транзитом безкраїми російськими теренами.
Дипломати мотивують це зростанням кількості безпідставних затримань наших співгромадян. Тамтешні силовики відчувають повну безкарність за свої протиправні дії. Навпаки, складається враження, що всі беззаконня стосовно українців чинять із мовчазної згоди, а, може, навіть негласного наказу російської влади.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
ДОВІДКОВО
У разі вимушеної поїздки до РФ та виникнення під час перебування у країні обставин, що потребують негайного консульського реагування, МЗС рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до:
Посольства України в Російській Федерації за номерами телефонів: +7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, номер «гарячої лінії» +7 (919) 76-77-96 або за адресою електронної пошти: gc_ru@mfa.gov.ua;
Генерального консульства України в Ростові-на-Дону за номерами телефонів: +7 (863) 262-57-89, 227-05-51, 227-05-49, номер «гарячої лінії» +7 (918) 587-99-93 або за адресою електронної пошти: gc_rur@mfa.gov.ua;
Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі за номером телефону: +7 (812) 331-51-66, номер «гарячої лінії» +7 (921) 304-05-72 або за адресою електронної пошти: gc_rus@mfa.gov.ua;
Консульства України в Єкатеринбурзі за номерами телефонів: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, номер «гарячої лінії» +7 (953) 00-02-07 або за адресою електронної пошти: gc_rue@mfa.gov.ua;
Консульства України в Новосибірську за номерами телефонів: +7 (383) 319-00-16, 319-00-66, номер «гарячої лінії» +7 (913) 379-12-93 або адресою електронної пошти: gc_nov@mfa.gov.ua.