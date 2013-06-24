У москві проводиться публічна компанія, в межах якої закликають «денацифікувати» Швецію.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку групи Anonymous у Твітері.
«У москві публічно поширюють заклики про «денацифікацію» Швеції. Тепер росія має намір настільки тероризувати Швецію стражданнями України чи ядерним голокостом, щоб вони відмовилися від ідеї вступу в НАТО», - йдеться у повідомленні.
На фото, опублікованому хакерами, зображено вуличний лайтбокс, на якому написано: «Ми (в кольорах прапора рф - ред.) проти нацизму, а вони (у кольорах правпора Швеції - ред.) ні» та перераховано прізвища швецької письменниці Астрід Ліндгрен, режисера Інгмара Бергмана, засновника IKEA Інгвара Кампрада.
Хакери вказуєть, що рф також намагається підкорити не лише Швецію, а всю Європу економічними засобами, пропагандою та ядерним терором.
«Мета путіністів полягає в тому, щоб поставити під сумнів переваги альянсу НАТО, збільшити невдоволення економічними витратами і в кінцевому підсумку тероризувати європейців ядерним голокостом настільки, що вони відмовляються від будь-якої ідеї підтримки України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламалипонад мільйон електронних листів російського митного брокера АЛЕТ з компаніями-експортерами вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також скрапленого газу.