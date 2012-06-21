Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький під час своєї поїздки до США домовився з представниками ФБР та Міністерства юстиції про співпрацю в розслідуванні кількох кримінальних справ.
Про це він повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу.
«Зустрічі на рівні ФБР і Мін’юсту відбулися плідно. Суть побачите потім. Ми домовилися про співпрацю в конкретних кримінальних провадженнях. Вони запевнили САП і НАБУ в подальшій підтримці», – сказав Холодницький.
Він додав, що серед іншого домовився з американськими правоохоронцями про допомогу у відслідковуванні грошових потоків українських корупціонерів.
У ході візиту до США Холодницький мав зустрічі з сенаторами та конгресменами штату Каліфорнія, а також із самим губернатором Джері Брауном. «Замість запланованих п’ятнадцяти хвилин зустріч тривала майже дві години. Там знають про Україну і її проблеми, розділяють нашу позицію. Ми заручилися підтримкою, у тому числі і правоохоронної системи», – уточнив антикорупційний прокурор.
Водночас очільник САП розповів, що у складі української делегації мав зустріч із представниками Держдепартаменту США.
«Незважаючи на зміну президента, в Держдепі висловили підтримку Україні. Не все так апокаліптично, як нам розказували після перемоги Трампа. Тому це надає оптимізму», – зазначив Назар Холодницький.
За його словами, народні депутати від парламентської коаліції та опозиції під час візиту до США продемонстрували єдність. «Я задоволений, що українська делегація, попри відмінності коаліції і опозиції, змогла надати об’єктивну картину того, що відбувається в Україні, особливо що стосується війни на Сході. Делегація продемонструвала єдність. Це було видно у зустрічах, які були проведені, у тому числі на українському молитовному сніданку, куди було запрошено багато конгресменів», – відзначив очільник САП.
Як повідомлялося, Назар Холодницький перебував у США з 20 січня по 4 лютого.