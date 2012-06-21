Тисячі людей у Румунії протестують проти намірів уряду оголосити амністію певним категоріям засуджених та декриміналізувати деякі злочини.

Запропоновані міністерством юстиції зміни передбачають повну амністію усіх, хто отримав терміни менше п’яти років, а також штрафи.

Вдвічі скоротити перебування за ґратами планують для осіб, які досягли 60-річного віку, вагітних жінок та тих, хто має дітей до п’яти років.

Ці пропозиції спричинили запеклі суперечки у румунських ЗМІ, серед політиків та громадських активістів.

Багато хто вважає, що нововведення перш за все мають на меті звільнити від кримінального переслідування можновладців, які фігурують у корупційних справах.

Президент Румунії Клаус Йоганніс у середу особисто головував на засіданні уряду, після того, як у румунських медіа з’явилася інформація про те, що кабінет збирається ухвалити законодавчі зміни за допомогою надзвичайного декрету.

Він запевнив, що жодні рішення не будуть ухвалені без детальних консультацій та повної прозорості.

EURONEWS 