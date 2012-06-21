Тисячі людей у Румунії протестують проти намірів уряду оголосити амністію певним категоріям засуджених та декриміналізувати деякі злочини.
Запропоновані міністерством юстиції зміни передбачають повну амністію усіх, хто отримав терміни менше п’яти років, а також штрафи.
Вдвічі скоротити перебування за ґратами планують для осіб, які досягли 60-річного віку, вагітних жінок та тих, хто має дітей до п’яти років.
Ці пропозиції спричинили запеклі суперечки у румунських ЗМІ, серед політиків та громадських активістів.
Багато хто вважає, що нововведення перш за все мають на меті звільнити від кримінального переслідування можновладців, які фігурують у корупційних справах.
Президент Румунії Клаус Йоганніс у середу особисто головував на засіданні уряду, після того, як у румунських медіа з’явилася інформація про те, що кабінет збирається ухвалити законодавчі зміни за допомогою надзвичайного декрету.
Він запевнив, що жодні рішення не будуть ухвалені без детальних консультацій та повної прозорості.