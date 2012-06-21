Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологи під час проведення пошукових робіт на північному заході Саудівської Аравії виявили наскальні написи і малюнки, присвячені вавилонському царю Набоніду.

Про відкриття повідомило видання Al Arabiya News. Артефакти знайшли археологи з Комісії спадку Саудівської Аравії в провінції Хаїль. Вони виявили дивовижні наскальні написи і малюнки, які вже визнані найціннішими в своєму роді, знайденими будь-коли на території королівства.

Малюнки датовані VI століттям до нашої ери. Вчені встановили, що центральною фігурою є зображення Набоніда – останнього царя Вавилона. Він правив Нововавилонським царством з 556 по 539 роки до нашої ери.

Цікаво, що його називають «царем-археологом». Справа в тому, що Набонід приділяв велику увагу розбудові древніх храмів. У збережених текстах йдеться про те, що уві сні йому з’являлося божество, яке наказувало царю перебудувати якийсь із храмів з використанням стародавніх звичаїв і ритуалів. Тому Набонід ретельно шукав пам'ятні булли, які його попередники закладали у фундаментах храмів.

В історію він увійшов і як останній цар Вавилона халдейскої династії. У кінці його правління державу завоювали перси на чолі з Кіром Великим. На малюнку, знайденому археологами, Набонід зображений в оточенні релігійних символів, у руці він тримає скіпетр.

Малюнок супроводжується написом з 26 клинописних рядків – найдовшим, знайденим у Саудівській Аравії. Його ще потрібно розшифрувати. У своїй заяві дослідники стверджують, що ця знахідка є «додатковим свідченням історичної ролі королівства як колиски цивілізацій на Аравійському півострові».

ДОВІДКА «УК»

Набонід у 549 р. до н.е. заглибився в аравійські степи і пустелі. Його супроводжувало військо, набране з арамеїв. З ним він взяв аравійське місто Тему (Тейма) і перебив усіх його жителів на чолі з їх царем. Потім були підкорені оазиси і міста Дадану (Дедан, сучасний Ель-Ула), Падакку (Фадак), Хібру (Хайбар), Ядіху (Яді) і Ятриб (Ясриб, Медіна). Під владою Набоніда опинилася вся північна половина Аравійського півострова. У завойованих оазисах були засновані вавилоно-арамейські колонії.

Прагнучи зламати могутність і вплив Мардука, Набонід переніс свою резиденцію в Тему, де він побудував палац на зразок вавилонського, і з цього моменту довгий час не з'являвся у Вавилоні.