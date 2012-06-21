Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Світ динозаврів, які перестали існувати на Землі півтори сотні мільйонів років тому, знову повернувся на Закарпаття: у селі Яноші на Берегівщині цієї суботи відкрито Парк Юрського періоду. Десятки доісторичних істот розташувалися на площі у 2 гектари й зустрічають відвідувачів. Не просто зустрічають, а й розповідають багато про себе та свою епоху: біля кожного створіння, які вражають формою і величиною, на стендах є докладна інформація.

Стежки Парку Юрського періоду простяглися загалом на кілометр, а огляд усіх експонатів — трьох десятків понад 20 видів — займе майже годину. Вага найменшого з них д– 70 кілограмів, найбільшого — півтонни. Цікавості додає те, що динозаври не статичні, а рухаються — дихають, кліпають. У макетах яєць давніх тварин двометрової величини можна навіть фотографуватися…

Ідея створення Парку Юрського періоду, мешканці якого виготовлені в Китаї, належить місцевому жителю Аттілі Відікану. Він знайшов інвесторів і брав безпосередню участь у процесі втілення її в життя.

Створити цілий світ динозаврів у майже натуральну їх величину було проєктом не з дешевих. Саме через вхід до нього є не безоплатним. Однак для пенсіонерів і учасників АТО-ССО передбачені значні знижки.

Фото з сайту https://varosh.com.ua