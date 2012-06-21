Понад тисяча людей цієї неділі (5 лютого) прощалися із Наталею Хоружею. Молодший сержант, санітар-інструктор 1-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади загинула 2 лютого на Світлодарській дузі внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у медичну машину, в якій вона їхала разом з пораненими.
Від ворожого пострілу у «швидку» разом із санінструктором загинув солдат із Запоріжжя. Наталія Хоружа служила за контрактом. Жінка добровільно попросилася саме санінструктором роти, щоб постійно знаходитись там, де найбільше потрібна її допомога. Вона була першою, хто оглядав бійців, вирішував, як і де лікуватися далі. Бійці розповідають, що для них Наталя одночасно була і за «матір», і за психолога. Поховали Наталю Хоружу на її батьківщині – в селищі Просяна Покровського району. Їй було 45 років, у жінки залищилася донька.
За дорученням голови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова її пам'ять буде увічнена почесною дошкою на амбулаторії, де вона працювала. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради.
Волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Фейсбук написав: «Ціною власного життя вона врятувала трьох чоловіків на Світлодарській дузі і загинула від снаряду російських окупантів. Жінка, що загинула в бойових умовах, в бою! Отака вона - Українська національно-визвольна війна, де нарівні з чоловіками воюють справжні амазонки».