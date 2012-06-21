Першим населеним пунктом на Вінниччині і в Україні загалом, де оформили страхові медичні сертифікати на всіх дітей — від новонароджених до випускників шкіл, — стало селище Вороновиця Вінницького району. Зробили це наприкінці минулого року коштом селищної ради і меценатів.
«Спільно з муніципальною страховою компанією «Місто» селищна рада розробила відповідну програму і оформила медичні страховки для всіх дітей селища: які виховуються в дитячих садочках, навчаються у школах, вихованців дитячого будинку «Родинний дім» та учнів ПТУ № 14, розташованих на території населеного пункту. Уже застрахували 1200 дітей. Загальна сума страховки становить 11 мільйонів 250 тисяч гривень», — повідомив Вороновицький селищний голова Олександр Ковінько. За його словами, програму розраховано і на дітей тих сіл, які селище запросило до об’єднання. Тож з огляду на те, що до спільної територіальної громади долучається село Комарів, з нового року медичні сертифікати отримуватимуть і тамтешні діти.
Під час вручення сертифікатів у місцевій загальноосвітній школі №1 голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій назвав цей приклад непересічним, адже Вороновиця стала першим населеним пунктом в Україні, де застраховано всіх дітей коштом спонсорів та місцевого бюджету. Це важливий досвід особливо у процесі добровільного об’єднання територіальних громад.
«Уже з 1 січня 2017 року школа переходить на фінансування з Вороновицької об’єднаної громади, і саме громада нестиме за неї відповідальність. До вас переходить первинна медична ланка. На баланс селищної ради надходитиме 60% ПДФО, цільова субвенція на освіту, охорону здоров’я, що сьогодні йдуть на районний рівень. Тож з 1 січня ваше селище за формальними ознаками наближається до міста обласного значення», — зауважив голова облдержадміністрації.