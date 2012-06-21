Сенатору США Джону Маккейну, колишньому кандидату в президенти США, був поставлений діагноз агресивної форми раку мозку.
Про це повідомило Reuters.
Агентство уточнює, що наразі політик відновлюється у своєму будинку в Аризоні, після того, як 14 липня йому зробили операцію в клініці Майо у Фініксі.
Мета операції полягала в тому, щоб видалити згусток крові над лівим оком Маккейна. Аналіз тканин після цієї процедури показав, що пухлина головного мозку, відома як гліобластома була пов’язана саме з цим згустком.
80-річний Джон Маккейн, сенатор-республіканець з Аризони і колишній кандидат в президенти США, за словами медиків, оговтується від цієї операції «на подив добре».
«Сенатор і його сім’я розглядають всі можливі варіанти подальшого лікування», — зазначили лікарі. Вони зазначили, що можлива комбінація радіаційного випромінювання і хіміотерапії.
Напередодні через стан здоров’я Маккейна були перенесені слухання в Конгресі США з питання про реформу охорони здоров’я, відомої як Obamacare.
Зазначимо, що Маккейн активно виступає проти дій Росії в Україні, а також підтримує надання Україні зброї, зокрема, летальної.