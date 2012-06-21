Міжнародний колектив геологів оцінив запаси води, що містяться в гігантському підземному океані Землі.

На глибині від 410 до 660 кілометрів під поверхнею Землі, в шарі, який відокремлює верхню мантію від нижньої, міститься, згідно з оцінками вчених, стільки ж води, скільки і в Світовому океані, повідомляють іноземні ЗМІ.

У березні 2017 року геохіміки з Росії, Франції і Німеччини виявили на глибині 410-660 кілометрів під поверхнею Землі океан архейского періоду (віком 2,7 мільярда років), обсяг якого (але не маса), за їхніми оцінками, в рази перевищує розміри Світового океану. Гігантське водоймище розташоване під земною корою і сформоване в давнину в умовах високих тисків і температур (1530 градусів Цельсія). Вода тут знаходиться в кристалічній структурі мінералів. 