Міжнародний колектив геологів оцінив запаси води, що містяться в гігантському підземному океані Землі.
На глибині від 410 до
У березні 2017 року геохіміки з Росії, Франції і Німеччини виявили на глибині 410-
Міжнародний колектив геологів оцінив запаси води, що містяться в гігантському підземному океані Землі.
На глибині від 410 до
У березні 2017 року геохіміки з Росії, Франції і Німеччини виявили на глибині 410-
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