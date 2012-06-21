У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 511-р «Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу до Національної гвардії, та обсягу видатків для проведення призову в серпні 2017 року».
Цим розпорядженням уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Національної гвардії України. Згідно з розпорядження, у серпні 2017 року до Національної гвардії України для проходження строкової військової служби буде відправлено 1000 осіб.
Обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії в серпні 2017 р. затверджено в додатку 2.
Рішення КМУ забезпечить своєчасне виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу.