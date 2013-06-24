Протягом серпня Міністерство енергетики України передало для потреб енергетичного сектору гуманітарні вантажі з обладнанням від 32 донорів з 18 країн загальною вагою близько 258 тонн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед донорів – енергетичні компанії, урядові структури та організації з Нідерландів, Німеччини, Австрії, Швеції, Італії, Данії, Словенії, Франції, Норвегії, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Латвії, Бельгії, Японії, Чехії, Литви і Румунії.

Надане устаткування включає трансформатори, генератори, авто, кабель та інше обладнання, необхідне для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої від ворожих атак.

«В Україні триває наймасштабніша за всю історію кампанія на енергетичних об’єктах, а також - на об’єктах інфраструктури нафтогазової галузі. Обладнання, яке надають нам міжнародні партнери, допомагає відновлювати енергетичні об’єкти, яким завдано пошкоджень російськими терористами, і готуватися до майбутнього опалювального сезону, який, очевидно, буде не менш складним, ніж попередній. Дякуємо нашим друзям за цю допомогу», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Отримана від донорів допомога була розподілена між 26 компаніями електроенергетичної, вугільної, нафтогазової та атомної галузей.