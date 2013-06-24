Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тис. гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, у серпні Мінреінтеграції спрямувало 29 млн гривень на банківські рахунки звільненим з російського полону.

Крім того, минулого місяця Мінреінтеграції здійснило виплату щорічної державної грошової допомоги сім’ям полонених на загальну суму 62 млн гривень.

Зазначимо, що за 8 місяців поточного року Мінреінтеграції виплатило звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених держдопомоги на загальну суму понад 228 млн гривень.