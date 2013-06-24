17 травня, в рамках візиту Першої леді України Олени Зеленської до Південної Кореї, між Посольством України в Республіці Корея та Мерією міста Сеул був підписаний Меморандум про співробітництво. Серед членів делегації: заступник Міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак країни проводитимуть культурні та мистецькі обміни, зокрема разом працюватимуть над реалізацією проекту впровадження україномовного аудіогіда в Центрі мистецтв «Седжон» у Сеулі. У церемонії підписання меморандуму взяли участь: Перша леді України Олена Зеленська та Мер міста Сеул О Се Хун.

«Ми підписали Меморандум про старт робіт із запуску першого у Республіці Корея україномовного аудіогіда, який плануємо запустити у комплексі вже цього року, одразу після його реновації. Українці зможуть почути рідною мовою та відкрити для себе давню й багату культуру республіки Корея. На сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди у 39 країнах. Республіка Корея стане ювілейною, 40-ю країною», – відзначила Олена Зеленська.

Мистецький центр «Седжон» (Sejong Center) – це найбільший культурно-мистецький комплекс столиці, який вміщує виставкові холи та театральні зали. Він збудований у самому центрі Сеула у 1978 році. Центр названо на честь видатної постаті корейської історії – Короля Седжона Великого, який правив у 1418-1450 роках та відомий створенням корейського алфавіту «Хангиль».

У Мистецькому центрі знаходяться найбільший у Південній Кореї «Великий театр» на 3000 місць, «Малий театр», Галереї мистецького форуму з творами сучасного корейського мистецтва, Конференц-центр та зал.

У Центрі «Седжон» діють Сеульський оркестр традиційної музики, Сеульський театр танцю, Сеульський хор, Сеульський традиційний музичний театр, Сеульський театр, Сеульська опера, Сеульський молодіжний оркестр, Сеульський молодіжний хор, Сеульський ансамбль традиційної музики.