На Вінниччині у місті Шаргороді відбувся Міжнародний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Україно!». Понад 200 учасників творчих колективів з Молдови, Латвії, Румунії та Білорусі, а також Вінницької, Чернівецької й Житомирської областей, які завітали до цього давнього міста, презентували широкому загалу культуру і традиції своїх регіонів і національностей.
«Всі ми діти твої, Україно!» — у цих словах закладена глибинна сутність фестивалю. Адже Шаргородська земля споконвіків поєднувала багато народів любов’ю до землі, різних культур, які тут сплелися. І ми завжди демонстрували толерантність одне до одного», — сказав під час урочистого відкриття фестивалю голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.
Керівник області наголосив, що в переломний для українців період по-особливому сприймаються почуття дружби, підтримки, взаємоповаги. Він висловив подяку делегаціям дружніх держав і сусідніх областей за участь у фестивалі.
Під час заходу професійні та аматорські національні колективи презентували творчі надбання, а також мали змогу оглянути виставку народного мистецтва «Містечко майстрів» та ознайомитися з роботою творчих майстерень. А щедрі господарі 32 територіальних громад району гостинно пригощали всіх охочих традиційними українськими стравами в національних світлицях.