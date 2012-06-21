У Швеції, яка не входить у НАТО, розпочали військові навчання Aurora-17. Це найбільші маневри в країні за останні 20 років.
Про це повідомляє Шведське радіо.
На двотижневі маневри до країни приїхали військові з різних країн НАТО – США, Франції, Естонії, Литви, Норвегії. Крім того, завітали сюди і бійці з Фінляндії, яка не входить у НАТО.
Загалом, участь у заходах візьмуть близько 20 тисяч військових.
У Збройних силах країни підкреслили, що не навчання НАТО, а – національних оборонних сил.
У свою чергу, участь іноземних військових дозволить Швеції практикувати можливість залучення та підтримки іноземних військ.
Додамо, навчання у Швеції почалися за три дні до початку масштабних спільних військових навчань Росії та Білорусі «Запад-2017».