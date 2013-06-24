Президент Володимир Зеленський підтримує регулярний діалог із друзями та партнерами нашої держави, яка веде важку боротьбу з російськими окупантами. Щодня він спілкується з лідерами країн, керівниками впливових міжнародних організацій, щоб світ активніше допомагав Україні і зброєю, і фінансами.

Так, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, якому докладно розповів про перебіг бойових дій. Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю в розширенні спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Нині росія нарощує виробництво ракет із використанням західних компонентів, тому Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

Президент подякував Ріші Сунаку за організацію конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21—22 червня, та за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки нашої держави.

Сторони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні конкретних перспектив членства в Альянсі. Також обговорено кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для нашої держави.

Глава держави провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, якому подякував за неослабну підтримку від Світового банку з перших днів повномасштабної агресії росії.

Співрозмовники обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією катастрофою.

Глава держави запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні й висловив зацікавленість у взаємодії під час повоєнної трансформації нашої держави, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»