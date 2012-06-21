Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли у Шостці на Сумщині збиралися відкривати міську новорічну ялинку, встановлену на Садовому бульварі, сподівалися на сніг, що випав у грудні і начебто «обіцяв» протриматися.
Однак сталося по-іншому і запалювати новорічні вогні довелося за плюсової температури. Тож організатори вирішили зробити по-іншому: замість кінної трійки Діда Мороза і Снігуроньку посадили в … мотоцикл з коляскою, чим викликали неабияке захоплення у присутніх і насамперед дітвори.
А далі все відбулося за звичним сценарієм: мотоцикл прогуркотів навколо ялинки, а його пасажири під оплески присутніх привітали городян з новорічно-різдвяними святами.