Шведська турфірма розширила свої послуги для туристів і, крім спостереження за північним сяйвом на снігових санях або під час пішого походу, запропонувала спостерігати за ним з повітряної кулі. Про це розповідає Mirror.
У польоті туристів супроводжуватиме досвідчений гід зі стажем керування повітряною кулею більше 20 років. Мандрівники піднімуться на висоту 40 метрів, проте підстрахування ніхто не відміняв: увесь час польоту куля буде прив'язана до землі, щоб не полетіти занадто далеко.
Бронювання нової послуги стане доступним вже в травні 2020 року, показувати північне сяйво на повітряній кулі почнуть в грудні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»