У межах продовження пенсійної реформи Кабінет Міністрів опрацював концептуальні основи законопроекту про осучаснення пенсій військовослужбовцям і передав документ до Ради національної безпеки і оборони. Таку інформацію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час традиційної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.
«Ми зробили рамку закону і системи, яка передбачає осучаснення пенсій більш ніж для 550 тисяч військових пенсіонерів. Ми бачимо можливість підняти пенсії не менш ніж на 1,5 тисячі гривень. Бойові пенсії буде підвищено більше, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми направили цю рамку до РНБО, бо всі військові питання вирішуються за погодженням з нею. Там є представники всіх силових структур, і це буде гарним майданчиком».
Глава уряду повідомив, що остаточний варіант законопроекту представить, імовірно, Президент. «Ми пропонуємо, що хоч коли б ухвалили той закон, пенсії підвищити вже в січні», — наголошує Володимир Гройсман.