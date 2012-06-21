Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Краще пізніше ніж ніколи! Схоже, саме за таким принципом сталася резонансна подія у Слов’янській міській раді. У вівторок вранці до кабінету заступника міського голови Віктора Воропаєва завітали співробітники СБУ, які вручили йому підозру за ч. 1 і 2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність України) та ч. 1 ст.258-3 КК (створення терористичної групи або терористичної організації).
Один із керівників Слов’янська потрапив у поле зору правоохоронців як учасник сумнозвісних подій весни 2014 року. Адже на той час він, перебуваючи на посаді заступника міського голови Нелі Штепи, під час окупації Слов’янська проросійськими незаконними збройними формуваннями 28 квітня брав активну участь у проведенні сесії міської ради, на якій депутати проголосували за проведення незаконного референдуму «за незалежність ДНР». На тій сесії також прийняли рішення про легалізацію бойовиків під виглядом «народної дружини». Інша річ, що співробітники СБУ зацікавилися учасниками тих подій, які і тоді і тепер перебувають при владі, вже аж коли відтоді минуло понад п’ять років. До речі, на тій сесії за незаконні рішення голосували ще 42 депутати тодішнього скликання Слов’янської міської ради.